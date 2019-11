CFR Cluj a invins Rennes si a terminat meciul in zece oameni

CFR Cluj a obtinut o victorie extraordinara in grupele Europa League, reusind sa treaca pe teren propriu de francezii de la Rennes cu scorul de 1-0.

A fost o partida dominata de oaspeti, eroul campioanei Romaniei fiind portarul Arlauskis, care a scos tot ce se putea.

Elevii lui Dan Petrescu au inceput partida in defensiva, incercand sa blocheze atacurile unui adversar a carui singura sansa de a continua in competitie era victoria.

Arlauskis a fost de fiecare data la post si a reusit sa scoata baloane foarte periculoase trimise de Hunou sau Niang, asta in timp ce atacantii CFR-ului n-au pus probleme prea mari la poarta adversa.

Nici repriza secunda nu a fost mai diferita desi ardelenii au izbutit sa taie multe dintre actiunile ofensive ale oaspetilor prin fragmentarea jocului.

Golul a venit cumva impotriva cursului jocului, desi cu numai cateva minute acelasi Rondon irosise o sansa mare sutand putin pe langa poarta din pozitie foarte buna.

Cu trei minute inainte de finalul timpului regulamentar Ciprian Deac a executat foarte bine un corner din partea dreapta iar Rondon a pus excelent capul si a trimis imparabil!

Din pacate, la scurt timp dupa gol marcatorul nostru a primit direct cartonasul rosu pentru o interventie cu talpa sus, astfel ca “feroviarii” au evoluat in inferioritate numerica pe final.

Francezii au reusit sa inscrie in prelungiri, numai ca reusita lor a fost anulata pentru un presupus hent, iar rezultatul final a ramas 1-0.

Cu 9 puncte dupa patru etape din Europa League, CFR are nevoie de un singur punct in ultimele doua etape pentru a avea garantata calificarea in primavara continentala.

