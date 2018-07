Bucovina Rădăuți a pierdut la scor amicalul de la Bacău

Echipa condusă de Dorin Goian și Daniel Bălan a fost învinsă sâmbătă, pe terenul Aerostarului, cu 1-5, la finalul unui meci în care rădăuțenii au cedat fizic în ultima jumătate de oră. Golul de onoare al Bucovinei a fost marcat de Ionel Stoian

Bucovina Rădăuți a pierdut și cel de-al doilea meci amical disputat în compania divizionarei secunde Aerostar. Formația antrenată de Dorin Goian și Daniel Bălan a cedat sâmbătă, în fieful grupării băcăuane, cu un categoric 1-5.

Trupa condusă de Cristi Popovici a punctat prin Vraciu, Hurdubei, Pavel, Ichim și Buhăcianu, golul de onoare al rădăuțenilor fiind marcat de Ionel Stoian, în prima repriză.

Bucovina Rădăuți a început meciul în următoarea formulă de joc: Puianu – D. Bălan, Vitu, Vișinar, Antonesei – C. Buziuc, Cerlincă, Ungurianu, Stoian – Ionesi, R. Ciobanu.

“Rezultatul nu este deloc confortabil, dar eu sunt mulțumit de cum a arătat echipa în primele 60 de minute de joc, când ne-am creat și noi câteva ocazii bune de gol. In ultima jumătate de oră am căzut fizic și am luat trei goluri pe fondul unor greșeli personale, greșeli pe care sunt convins că le vor elimina în următoarele cinci săptămâni, până la startul campionatului”, a precizat Daniel Bălan.

In următorul meci de verificare, Bucovina Rădăuți va evolua miercuri după-amiază, de la ora 17.00, pe terenul nou-promovatei Ceahlăul Piatra Neamț. (Dănuț CHIDOVEȚ)