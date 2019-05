Bianca Andreescu s-a calificat in turul al doilea la Roland Garros 

Bianca Andreescu s-a calificat, marti, in turul secund la Roland Garros 2019, dupa un meci intrerupt luni seara de lasarea intunericului.

Adolescenta de origine romana a eliminat-o in runda inaugurala pe cehoaica Marie Bouzkova, ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser si aflata, in premiera, pe tabloul principal al Openului Frantei.

Bianca n-a avut, insa, parte de un meci usor, calificandu-se in trei seturi, scor 5-7, 6-4, 6-4.

Nu mai putin de 17 break-uri au fost consemnate in partida inceputa luni, dar suspendata dupa doua seturi pentru marti din cauza lasarii intunericului.

In turul urmator, Bianca, revenita in circuit dupa o accidentare care a tinut-o departe mai bine de doua luni, o va intalni pe americanca Sofia Kenin (locul 35 WTA).

87.000 de euro si 70 de puncte in clasamentul WTA si-a garantat tenismena in varsta de 18 ani dupa calificarea in turul doi la Paris.