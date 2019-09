Bianca Andreescu, prima adolescenta calificata in semifinale la US Open in ultimii zece ani

La prima sa prezenta pe tabloul principal, Bianca Andreescu, jucatoarea de tenis canadiana de origine romana, s-a calificat in semifinalele ultimului Grand Slam al sezonului, US Open.

In sferturile de finala ea a revenit superb dupa ce a pierdut primul set al duelului cu Elise Mertens si s-a impus in cele din urma cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3 in ceva mai mult de doua ore de joc.

Bianca a inceput ceva mai greu partida si asta s-a vazut mai ales in primul set, unul pe care Mertens a reusit sa il castige.

Din fericire, canadianca si-a revenit la timp si s-a impus in cele din urma dupa o partida intensa, reusind sa se califice in premiera in semifinalele unui turneu major.

Pe parcursul intalnirii Andreescu a comis nu mai putin de 33 de erori nefortate, insa acestea au fost eclipsate de cele 40 de lovituri castigatoare ce i-au adus pana la urma victoria.

Bianca Andreescu este prima adolescenta care ajunge in semifinalele US Open in ultimul deceniu, inaintea ei reusind acest lucru Caroline Wozniacki in 2009, pe cand avea si ea 19 ani.

In marele duel pentru calificarea in finala, Bianca o va infrunta pe elvetianca Belinda Bencic, si ea ajunsa in premiera in semifinalele unui turneu de Grand Slam.

De notat este si faptul ca Andreescu a ajuns la 11 victorii consecutive in circuitul WTA, inainte de a veni la Flushing Meadows ea impunandu-se acasa, in turneul Rogers Cup.

ziare.com