Bianca Andreescu o invinge la scor pe Muguruza si se califica in semifinale la Indian Wells

Bianca Andreescu a facut cel mai bun meci din cariera si s-a calificat in semifinale la Indian Wells dupa o victorie de poveste cu Garbine Muguruza.

Sportiva canadiana cu parinti romani a avut nevoie de numai 52 de minute pentru a-i administra dublei campioane de Grand Slam un sec 6-0, 6-1 in primul sfert de finala al intrecerii WTA.

A fost o partida fara istoric, dominata copios de jucatoarea in varsta de numai 18 ani, care nu i-a dat nicio sansa mult mai titratei adversare.

In semifinale, Andreescu va da peste Elina Svitolina, care a invins-o miercuri noapte pe Marketa Vondrousova, adolescenta care a eliminat-o ieri seara pe Simona Halep.

Dupa aceasta victorie fantastica, Bianca si-a asigurat prezenta in Top 40 WTA incepand de saptamana viitoare. Ea a inceput anul pe pozitia 152.

Bianca Andreescu este senzatia sezonului 2019 in tenisul feminin, pustoaica in varsta de 18 ani obtinand o serie de rezultate impresionante, care au propulsat-o in elita WTA.

Andreescu este nascuta in Canada, insa are parinti romani si a inceput sa joace tenis la varsta de sapte ani, pe cand locuia in tara noastra.

ziare.com