Bianca Andreescu o invinge din nou pe Kerber si se califica in optimi la Miami

Bianca Andreescu isi continua forma absolut minunata pe care o are in ultima vreme, forma culminata saptamana trecuta cu trofeul de la Indian Wells, obtinand in noaptea de sambata spre duminica o noua mare victorie si tot la Angelique Kerber, pe care o invingea duminica trecuta in marea finala din California.

A fost un meci decis din nou in trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-1, dupa 2 ore si 10 minute de tenis de mare calitate, in care am vazut din nou o Bianca extrem de tenace, luptatoare si perseverenta.

Finala de la Indian Wells a durat cu doar 10 minute mai mult ca timp si a fost castigata de Andreescu tot in set decisiv, scor 6-4, 3-6, 6-4.

Tanara cu parinti din Romania si care reprezinta acum Canada a condus cu 6-4, 4-1, dar a fost intoarsa de Kerber in setul 2, sportiva din Germania castigand 5 game-uri la rand.

Bianca se califica asadar in optimi la Miami dupa o partida tensionata, iar acolo, noul loc 24 WTA in lume va da piept cu Anett Kontaveit din Estonia, favorita 21 aici in Statele Unite.

Reamintim faptul ca Bianca Andreescu a fost foarte aproape sa fie eliminata in turul I aici la Miami, dupa ce Irina Begu a condus-o cu 1-0 la seturi, 5-1 in setul 2 si a ratat si o minge de meci pe propriul serviciu.

La Miami va evolua duminica si Simona Halep, care va juca in turul III in fata Polonei Hercog din Slovenia, meci incepand de la ora 20.

