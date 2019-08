Bianca Andreescu, campioana la Rogers Cup. Serrena s-a retras la scorul de 3-1 pentru canadianca de origine romana

Duminica seara, Bianca Andreescu (19 ani) a castigat Rogers Cup, de la Toronto, turneu premier, al doilea al carierei in WTA. Din pacate, mult-asteptatata finala cu Serena Williams a tinut doar 18 minute si patru game-uri, campioana americana retragandu-se la scorul de 3-1 pentru Bianca.

Practic, la pauza pentru schimbul de terenuri, Serena s-a asezat pe banca si a inceput sa planga in hohote, iar Bianca, intr-un moment emotionant, a mers la ea si a imbratisat-o. În timpul conversației, americanca i-a spus Biancăi că simte dureri la spate, in partea superioara.

Este asadar al doilea trofeu al carierei pentru romanca, dupa Indian Wells-ul din martie, iar sportiva care acum reprezinta Canada va urca de luni pana pe 14 in lume in clasamentul WTA, de o urcare avand parte si Serena Williams, care va veni pe locul 8.

Williams ramane fara trofeu timp de doi ani la rand, pierzand am putea spune a doua finala WTA la rand cu o romanca, dupa trofeul de la Wimbledon, pierdut cu Simona Halep.

Parcursul celor două jucătoare la Rogers Cup:

Bianca Andreescu

Turul I: 4-6, 6-1, 6-4 vs Bianca Andreescu (Canada, 112 WTA)

Turul II:5-7, 6-2, 7-5 vs Daria Kasatkina (Rusia, 40 WTA)

Optimi: 6-1, (7)6-7, 6-4 vs Kiki Bertens (Olanda, 5 WTA)

Sferturi: 6-0, 2-6, 6-4 vs Karolina Pliskova (Cehia, 3 WTA)

Semifinale: 6-4, 7-6(5) vs Sofia Kenin (SUA, 29 WTA)

Serena Williams:



Turul II: 6-3, 6-3 vs Elise Mertens (Belgia, 20 WTA)

Optimi: 7-5, 6-4 vs Ekaterina Alexandrova (Rusia, 48 WTA)

Sferturi: 6-3, 6-4 vs Naomi Osaka (Japonia, 2 WTA)

Semifinale: 1-6, 6-3, 6-3 vs Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA)