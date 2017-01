Australian Open: Sorana Carstea, in optimi dupa ce a invins-o pe Alison Riske

Sorana Carstea, locul 78 in clasamentul mondial, continua parcursul extraordinar la Australian Open, dupa ce a invins-o vineri pe americanca Alison Riske (locul 42 WTA). Carstea s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 7-6 (2), calificandu-se in premiera in optimile de finala ale turneului de la Melbourne.

Sorana a avut nevoie de o ora si 30 de minute pentru a bifa a treia victorie in fata lui Alison Riske. In urma acestui rezultat,scorul intalnirilor directe a devenit 3-1 pentru jucatoarea noastra.

In optimile de finala, Carstea o va intalni pe invingatoarea meciului dintre Anastasija Sevastova (Letonia, locul 33 WTA) si Garbine Muguruza (Spania, locul 7 WTA), cap de serie numarul 7.

Pentru calificarea in optimi, Carstea va primi un cec de 220.000 de dolari australieni si 240 de puncte WTA.

Cea mai buna performanta a Soranei la un Grand Slam este participarea in sferturile de finala la Roland Garros, in 2009.

Sorana este una din jucatoarele cu “vechime” la Australian Open, la cei 27 de ani ai sai. A participat deja de opt ori la intrecerea de la Melbourne. Ce a facut pana acum: 2008 – turul intai, 2009 – turul intai, 2010 – turul al doilea, 2011 – turul al doilea, 2012 – turul al treilea, 2013 – turul al treilea, 2014 – turul intai, 2015 – turul intai, in 2016 nu a participat.

Turul III, rezultate inregistrate vineri:

Sorana Cirstea – Alison Riske 6-2 7-6(2)

13-Venus Williams – Duan Yingying 6-1 6-0

8-Svetlana Kuznetsova – Jelena Jankovic 6-4 5-7 9-7

1-Angelique Kerber – Kristyna Pliskova 6-0 6-4

24-Anastasia Pavlyuchenkova 11-Elina Svitolina 7-5 4-6 6-3

CoCo Vandeweghe – Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 3-6 7-5

