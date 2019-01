Simona Halep se califica in optimile de la Australian Open dupa o victorie categorica in fata lui Venus Williams

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, dupa ce a facut o partida minunata in fata lui Venus Williams, o uriasa sportiva in varsta de 38 de ani, cu 7 titluri de Mare Slem in palmares, relateaze ziare.com

Scorul a fost 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc, iar romanca lidera mondiala WTAo va infrunta acum pe sora mai mica a lui Venus, Serena Williams, in faza urmatoare de la Melbourne.

Simona Halep a evoluat impecabil in primul set al partidei cu Venus Williams, inceputa, e adevarat, intr-un mod mai echilibrat, in care Venus a condus cu 1-0 si 2-1, facand cateva puncte interesante si dandu-ne impresia ca ne va astepta o lupta pe muchie de cutit.

Cel mai important atu in aceasta sesiune de seara de la Melbourne al romancei a fost de departe serviciul, primul serviciu mai exact, care a functionat cu o precizie de metronom si a fost in acelasi timp si foarte puternic, lidera mondiala WTA salvand multe puncte cu aceasta arma.

Concret, de la acel 1-2 din debutul setului 1, au urmat sase game-uri la rand facute de Simona, care a dominat clar prima mansa, castigand-o cu scorul de 6-2, dupa 40 de minute de joc.

Chiar daca Simona Halep a avut 1-0 cu break in fata in setul secund, Venus Williams a reechilibrat jocul, partida mergand apoi cap la cap pana la 3-3, marea sportiva din SUA parand ca este gata sa revina in partida.

A luptat totusi pana la capat, pana la ultima minge, asa cum o stim cu totii pe tenismena de 38 de ani, insa Simona Halep s-a dovedit o tenismena cu un nivel mult mai ridicat in aceasta zi de sambata.

Romanca a facut un break izvabitor pe finalul setului secund, s-a dus la 5-3 si meciul s-a incheiat in ovatiile publicului roman si nu numai, Simona Halep a pierdut doar 5 puncte la Williams, desi avusese mari probleme in primele doua tururi.