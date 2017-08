Au pacalit boxul. Floyd Mayweather l-a facut KO pe Conor McGregor

Floyd Mayweather a castigat prin KO tehnic in runda a 10-a lupta cu Conor McGregor.

Lupta deceniului, asa cum a fost numita, a fost mai degraba dezamagirea deceniului. Mayweather si McGregor au pacalit boxul pentru a umple buzunarele lor, ale organizatorilor si televiziunilor.

10 runde a durat lupta dintre Mayweather si McGregor, una in care, in multe momente, am avut senzatia ca in ring se afla doi pensionari.

Cu un stil atipic pentru box, campionul din UFC s-a facut remarcat doar prin comportamentul sfidator, pentru ca, la nivel de lovituri, n-a reusit sa-si puna in dificultate adversarul nicio clipa.

De partea cealalta, pugilistul american, ajuns acum la 50 de victorii din tot atatea meciuri de box sustinute la profesionisti, a lasat impresia ca se joaca si ca nu forteaza chiar deloc.

Pe masura ce rundele au trecut, McGregor abia a mai reusit sa se tina pe picioare, iar Mayweather a decis ca e timpul sa puna capat.

Dupa o runda 9 pe care irlandezul a terminat-o ca prin minune in picioare, in cea de-a 10-a, Mayweather l-a luat tare de la inceput, iar arbitrul a pus capat acestui eveniment sportiv, pentru ca meci de box poate fi numit cu greu.

Dar obiectivele au fost atinse: Mayweather isi mareste averea cu 350 de milioane de dolari, din bursa, pay-per-vier si contracte de publicitate, iar McGregor se alege si el cu aproximativ 100 de milioane de dolari.

In ceea ce priveste celelalte parti implicate in organizare, evenimentul tinut in T-Mobile Arena din Las Vegas a generat incasari de aproximativ 1 miliard de euro.

