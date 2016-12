Astra invinge Steaua cu 1-0, in ultimele secunde. Reghecampf, in pericol

Sumudica isi mai trece o performanta notabila in palmares dupa ce Astra Giurgiu a reusit sa castige cu 1-0 pe teren propriu in fata lui FC Steaua Bucuresti, Budescu inscriind in ultimele secunde ale prelungirilor.

Alibec nu a fost introdus in teren, Sumudica spunand ca nu vrea sa-l expuna pe atacantul Astrei care va fi jucatorul Stelei din iarna.

Steaua ar putea cadea pe locul 3 in clasament, daca Viitorul va invinge maine pe Chiajna, fapt care i-ar clatina serios postul de antrenor al lui Laurentiu Reghecampf.

In urma victoriei din aceasta seara, Astra a urcat pe locul 7, cu 26 de puncte, la 4 puncte de locurile de play-off. Gaz Metan, supriza turului, ramane pe locul 1, la egalitate de puncte cu Steaua, dar asteapta meciul de maine al elevilor lui Hagi care pot trece la conducere daca inving Chiajna.

HotNews