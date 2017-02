Astra Giurgiu, eliminata din Europa League dupa infrangerea cu Genk

Astra Giurgiu a fost eliminata in 16-imile Europa League de formatia belgiana Genk, care s-a impus in retur cu 1-0. In prima mansa, scorul a fost 2-2.

Sumudica a inceput aceasta partida cu trei mijlocasi defensivi si le-a oferit libertate in atac lui Budescu, Teixeira si Niculae.

Giurgiuvenii au mizat astfel totul pe sclipirile lui Teixeira si Budescu, insa, cu exceptia catorva driblinguri, acestia nu au stralucit.

Partida a fost echilibrata, cu momente bune din partea ambelor echipe, insa la pauza s-a intrat la egalitate, desi Astra a avut o ocazie monumentala.

In minutul 41, Budescu a primit ideal in fata portii, insa a tras putin peste si a ratat sansa de a deschide scorul.

In partea secunda s-a simtit o oarecare incrancenare in jocul Astrei, care nu a mai reusit sa aiba momente de dominare in jumatatea adversa.

In schimb, belgienii au deschis scorul dintr-o lovitura libera din zona laterala, prin Pozuelo, al carui sut l-a surprins pe Silviu Lung.

Imediat dupa primirea golului, Sumudica a facut doua mutari ofensive, insa Astra nu a mai putut intoarce rezultatul.

S-a terminat astfel 1-0 pentru Genk, iar Astra a fost eliminata din Europa League.

