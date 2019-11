Ashleigh Barty castiga Turneul Campioanelor si termina anul pe locul 1 mondial

Ashleigh Barty este noua campioana a campioanelor in tenisul mondial feminin, dupa un ultim act disputat la Shenzhen si castigat in fata Elinei Svitolina din Ucraina, finala terminata dupa doua seturi.

Campioana de la Roland Garros si lidera mondiala WTA a castigat cu scorul de 6-4, 6-3 si s-a incoronat pentru prima data campioana la WTA Tour Finals, la chiar prima editie de turneu de acest gen la care participa.

Finala s-a terminat dupa o ora si 27 de minute, iar primul set a fost unul extrem de echilibrat, cu primele 9 game-uri castigate de fiecare dintre combatante cu serviciul. Ultimul game a fost si cel decisiv, la 5-4 pentru Barty, dar pe serviciul Elinei, acolo unde tanara sportiva de la Antipozi si-a ridicat nivelul si a facut 1-0 la seturi pe tabela.

Barty a fost tenismena mai precisa si mai constanta si in partea secunda, chiar daca acolo Svitolina a condus la un moment dat cu 2-1 si break in fata. Dar in niciun moment Barty nu a pierdut controlul acestei finale.

A facut rapid rebreakul si a inchis pana la urma ultimul act cu 6-3, castigand asadar al 7-lea trofeu al carierei.

Ash este a doua sportiva din Australia care cucereste Turneul Campioanelor in istorie, dupa Evoone Goolagoong, care a triumfat de 2 ori in istorie la WTA Tour Finals. Barty incheie anul si lidera mondiala WTA, la circa 2000 de puncte distanta de locul 2, Karolina Pliskova.

O finala care ne-a raspuns si la intrebarea pe ce loc termina Simona Halep anul 2019, pe 4 mai exact, caci daca Svitolina triumfa duminica, ea o devansa pe romanca.

