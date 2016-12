Anunt oficial: Cristiano Ronaldo, cercetat pentru ca ar fi ascuns de Fisc 150 de milioane de euro

Dezvaluirile din presa despre o posibila infractiune de evaziune fiscala comisa de Cristiano Ronaldo nu au ramas fara ecou, Fiscul spaniol anuntand ca fotbalistul Realului este investigat.

Oficialii de la Ministerul de Finante sustin chiar ca informatiile publicate in presa corespund cu datele aflate in posesia lor.

“Informatiile aflate in posesia Ministerului de Finante corespund cu cele publicate in presa si ce pot sa va spun, asa cum stiti, Fiscul este institutie profesionista si va efectua cercetarile care se impun.

Cristiano Ronaldo va fi investigat, asa cum se intampla cu toti spaniolii. Informatiile detinute de minister sunt si cele care au fost dezvaluite in presa”, a spus Jose Enrique Fernandez de Moya, secretar de stat, intr-o inteventie la postul Cope.

Potrivit informatiilor publicate in presa internationala, Cristiano Ronaldo ar fi “ascuns” de autoritatile fiscale spaniole aproximativ 150 de milioane de euro din anul 2009 si pana in prezent.

Banii, proveniti din contractele de imagine ale portughezului, ar fi trecut prin paradisuri fiscale pentru a se evita impozitarea lor.

Cristiano Ronaldo si Jose Mourinho se numara printre cei care au beneficiat de pe urma unui sistem de evaziune fiscala, potrivit unor dezvaluiri ce ar putea zgudui lumea fotbalului.

L’Equipe noteaza ca platforma Football Leaks a dezvaluit ca cei doi portughezi si columbianul Falcao se numara printre cei care au sustras de la plata impozitelor sume foarte mari, cu ajutorul unor companii offshore.

Astfel, starul lui Real Madrid ar fi ascuns circa 150 de milioane de euro in paradisuri fiscale, in ultimii sapte ani. Acest lucru i-a permis sa plateasca un impozit minim, de mai putin de 4 la suta, in ce priveste contracte de marketing. De asemenea, Mourinho a ascuns de Fisc, la randul sau, circa 12 milioane de euro.

Ronaldo a profitat de un sistem elaborat de evaziune fiscala, cu ajutorul agentului sau Jorge Mendes, asemenea lui Mourinho si lui Falcao.

Celebrul agent s-ar afla in centrul acestui sistem de ascundere a veniturilor si s-a folosit de o retea de companii paravan si de conturi offshore in paradisuri fiscale precum Irlanda, Insulele Virgine britanice, Panama si Elvetia. Nu mai putin de sapte dintre clientii sai se numara printre beneficiari.

Dezvaluirile Football Leaks reprezinta nu mai putin de 18,6 milioane de documente, printre care si fotografii, contracte originale si emailuri, relateaza Gazeta Sporturilor.

Potrivit acestei surse, intre milioanele de documente s-ar regasi si aproape 5.000 referitoare la Romania, insa deocamdata nu a fost facut public nimic concret despre fotbalistii si antrenorii romani.

In luna iulie, Lionel Messi a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala.