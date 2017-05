Angelique Kerber, lidera mondiala WTA, eliminata din primul tur la Roland Garros

Sportiva din Germania Angelique Kerber, locul 1 mondial WTA si favorita 1 la Paris, a fost eliminata prematur la Roland Garros, in al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Eliminarea a avut loc in prima zi de la Paris, in primul tur, acolo unde Kerber a dat piept cu Ekaterina Makarova din Rusia.

Scorul a fost 6-2, 6-2, dupa o ora si 23 de minute.

Kerber a fost eliminata si anul trecut in primul tur la Paris, fiind scoasa de Kiki Bertens din Olanda, sportiva care avea sa piarda in semifinale la Serena Williams.

Angie Kerber nu se regaseste deloc in acest sezon de zgura, ea nereusind sa isi pastreze titlul cucerit la Stuttgart anul trecut, fiind eliminata apoi in primul meci la Madrid, dupa o accidentare suferita in fata lui Bouchard, iar apoi la Roma fiind invinsa tot prematur de Anett Kontaveit, din Estonia, dupa un set 2 pierdut la 0!

Makarova este 40 WTA, urmand sa joace in turul II cu invingatoarea dintre Tsurenko si Kozlova, ambele din Ucraina.

Tenismena din Germania isi poate pierde locul 1 WTA, daca Pliskova sau Halep fac rezultate mari aici la Roland Garros.