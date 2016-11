Andy Murray, locul 1 mondial dupa 7 ani si jumatate de asteptare si trofeul de la Paris adjudecat

Britanicul Andy Murray a avut parte de o saptamana extraordinara la Paris, acolo unde a avut loc in aceasta saptamana marele Masters Series de 1000 de puncte, in sala de la Paris-Bercy.

Murray a castigat duminica finala in fata americanului John Isner, scor 6-3, 6-7, 6-4, dupa 2 ore si 19 minute de joc.

Este pentru prima data cand Murray bifeaza acest Masters de la Paris, castigat in ultimele 3 editii de fostul lider mondial ATP Novak Djokovici.

Scotianul Murray va atinge de luni locul 1 mondial dupa peste 7 ani si jumatate de asteptare, moment in care a atins in premiera locul 2 in lume.

Isner este in acest moment pe 27 ATP, dar va urca incepand de luni intre primii 20 de tenismeni ai lumii.

Novak Djokovici pierde sefia clasamentului mondial ATP dupa 122 de saptamani consecutive in care a fost lider incontestabil.