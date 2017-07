Andy Murray, eliminat in sferturi ka Wimbledon. Djokovici a abandonat

Andy Murray, numarul 1 mondial si campionul de anul trecut de la Wimbledon, a fost eliminat in sferturile de finala de la Wimbledon, avand probleme medicale la sold. Si Novak Djokovici a abandonat din cauza problemelor medicale.

Murray a fost invins de americanul Sam Querrey, ocupantul locului 28 mondial, cu 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 6-1, 6-1, in 2 ore si 42 de minute de joc.

Aflat in mare dificultate incepand cu setul trei din cauza problemelor la sold, britanicul nu a mai putut sa lupte in fata puternicelor lovituri ale lui Querrey, devenit primul american care atinge semifinalele unui turneu major de la ultima finala de la Londra a lui Andy Roddick in 2009.

In semifinale, Sam Querrey il va intalni pe Marin Cilici, nr. 6 mondial, care l-a invins pe luxemburghezul Gilles Muller, nr. 26 mondial. Cilici l-a invins pe Muller cu 3-6, 7-6 (6), 7-5, 5-7, 6-1.

Intr-un alt meci din sferturile de finala, Novak Djokovici a abandonat cand era condus de Thomas Berdych cu 7-6, 2-0, din cauza unor probleme medicale.

Berdych il va intalni in semifinale pe Roger Federer, care a trecut de Milos Raonici cu 6-4, 6-2, 7-6 (4).