Andy Murray castiga in premiera Turneul Campionilor si termina anul pe locul 1

Britanicul Andy Murray a terminat in cel mai frumos mod posibil anul 2016. El a castigat en-fanfare finala Turneului Campionilor, in fata marelui rival Novak Djokovici, si a terminat sezonul pe locul 1 ATP.

Scorul a fost unul dezechilibrat, surprinzator, 6-3, 6-4 si meciul a durat doar o ora si 42 de minute.

Scotianul a dominat total intalnirea de la Londra, aceasta fiind prima partida castigata in sala in fata sarbului fost lider mondial.

Per total, este a 11-a victorie pe care o obtine Murray in fata lui Nole, care are 24 de succese in fata britanicului.

Victoria era cruciala pentru Murray, care era obligat sa invinga duminica pentru a termina anul pe pozitia numarul 1 in lume.

In plus, Murray castiga in premiera Turneul Campionilor, chiar la el acasa si termina fabulos anul, dupa ce a triumfat la Wimbledon si a cucerit si medalia de aur la JO de la Rio.

Novak ramane in palmares in acest an cu trofeele de Mare Slem de la Roland Garros si Australian Open.

