Ana Bogdan se califica in turul doi de la Roland Garros

Ana Bogdan a reusit sa se califice in turul doi de la Roland Garros.

Sportiva noastra a invins-o pe Marketa Vondrousova, scor 6-3, 1-6, 6-4, dupa un meci palpitant.

Ana a fost mai puternica in momentele cheie si continua astfel seria buna a sportivelor noastre la Openul Frantei.

Pentru Ana Bogdan, calificarea in turul doi de la Roland Garros este cea mai buna performanta reusita la Openul Frantei.

Ea si-a asigurat un cec in valoare de 79 de mii de euro dupa aceasta victorie.

Pe langa Ana, Romania le mai are in turul doi de la Roland Garros pe Irina Begu, Alexandra Dulgheru si Mihaela Buzarnescu.

De asemenea, Simona Halep o va intalni pe Alison Riske in primul tur, miercuri de la ora 12:00.