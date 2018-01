Ana Bogdan se califica in premiera in turul trei la Australian Open

Ana Bogdan s-a calificat joi dimineata, in premiera, in turul trei la Australian Open.

Jucatoarea romana aflata pe locul 104 in clasamentul WTA a eliminat-o in turul doi pe Yulia Putintseva din Kazahstan.

Sportiva nascuta la Sinaia s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 6-3, dupa o revenire spectaculoasa.

Jucat pe o caldura extrema, de aproape 40 de grade Celsius, meciul dintre cele doua a fost straniu

Yulia Putintseva, aflata pe locul 54 in ierarhia WTA, a inceput ca din tun jocul si a castigat primul set intr-o maniera categorica, in mai putin de 30 de minute.

Setul doi a inceput tot cu tenismena din Kazahstan la timona si cu 2-0 pe tabela. Din acel moment insa ceva s-a rupt in jocul lui Putintseva, iar Ana, care in runda precedenta a eliminat-o pe favorita numarul 11 – Kristina Mladenovic, a rasturnat neasteptat situatia.

A castigat 6 game-uri la rand si a impins meciul in setul decisiv, unde a surclasat-o din nou pe Putintseva.

E pentru prima oara cand Ana ajunge in turul trei al unui turneu de Grand Slam.

Dupa calificarea in turul III, Ana Bogdan si-a asigurat un cec in valoare de 93 de mii de euro si 130 de puncte in clasamentul WTA.

In turul urmator, tenismena noastra in varsta de 25 de ani o va intalni pe favorita numarul 17, americanca Madison Keys.