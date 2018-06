AC Milan a fost exclusa un sezon din cupele europene!

UEFA a luat o decizie drastica miercuri, excluzand formatia italiana AC Milan pentru un sezon din cupele europene.

Corpul de Control Financiar al Cluburilor (CFCB) a decis ca gruparea milaneza sa primeasca interdictie pe un sezon in cupele europene pentru incalcarea Fair Play-ului Financiar.

“AC Milan nu va putea participa la urmatoarea editie a cupelor europene”, se arata intr-un comunicat al UEFA.

Decizia poate fi atacata la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

In vara anului trecut, AC Milan a cheltuit peste 220 de milioane de euro pe transferuri, la scurt timp dupa ce clubul a fost cumparat de omul de afaceri chinez Li Yonghong.

Investitiile chinezilor au trezit insa suspiciuni la UEFA. Si nu numai. Mai exact, compania care detine acum clubul din Milano, Rossoneri Sport Investment Lux, e suspectata ca a facut aceste investitii fara sa aiba la baza o realitate financiara.

Tot proiectul chinezilor avea la baza ajungerea echipei in grupele Ligii Campionilor in sezonul urmator, ceea ce nu garanteaza o viabilitate economica si incalca regula Fair Play-ului Financiar. Iar AC Milan a ratat obiectivul si gaura in buget e uriasa.

Leonardo Bonucci, Andre Silva si Nikola Kalinic sunt doar trei dintre jucatorii achizitionati in vara trecuta de formatia infiintata in anul 1899.

Mai mult, proprietarul clubului, Yonghong Li, n-ar fi chiar omul de afaceri care s-a prezentat. Potrivit cotidianului New York Times, acesta nu e cunoscut in tara sa ca un mare om de afaceri si nici nu are averea pe care sustine ca o are.

740 de milioane de euro a fost pretul tranzactiei prin care AC Milan a trecut de la Silvio Berlusconi la Yonghong Li.

