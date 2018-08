3 medalii de aur, 2 de argint si doua de bronz la Europenele de canotaj. Locul 1 pentru tara noastra in clasamentul pe medalii

Romania a obtinut duminica o medalie de argint, in proba masculina de dublu vasle, si una de bronz, in proba masculina de 8+1, la Campionatele Europene de la Glasgow, sportivii din tara noastra fiind pe primul loc in clasamentul pe medalii (trei de aur, doua de argint si doua de bronz).

In proba masculina de dublu vasle, echipajul Romaniei, alcatuit din Ioan Prundeanu si Marian Enache, a ocupat locul 2, cu timpul de 6 min 10 sec 710/1000. Aurul a revenit Frantei – 6 min 10 sec 210/1000, iar bronzul, Marii Britanii – 6 min 10 sec 840/1000.

In proba masculina de 8+1, echipajul Romaniei, format din Vlad-Dragos Aicoboae, Adrian Damii, Alexandru Matinca, Constantin Radu, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Cristi Pirghie, Alexandru Cosmin Macovei si Adrian Munteanu, s-a clasat pe pozitia a treia, cu timpul de 5 min 29 sec 710/1000. Pe primele locuri au fost Germania (5 min 27 sec 480/1000) si Olanda (5 min 29 sec 510/1000).

Un alt echipaj romanesc care a concurat duminica, in ultima zi a competitiei, a fost cel feminin la dublu vasle, categorie usoara. Gianina Beleaga si Ionela Cozmiuc au incheiat pe locul 4, cronometrate in 7 min 00 sec 580/1000. Pe primele locuri au terminat, in ordine, Olanda (6 min 57 sec 350/1000), Polonia (6 min 58 sec 390/1000) si Elvetia (7 min 00 sec 360/100).

Dupa cum s-a anuntat, Romania a obtinut sambata trei medalii de aur, una de argint si una de bronz la Europenele de la Glasgow, sportivii din tara noastra incheind pe primul loc in proba masculina de patru rame, in cea feminina de dublu rame si in proba feminina de 8+1, in timp ce echipajul feminin de patru rame s-a clasat pe locul 2, iar cel masculin de dublu rame a incheiat pe ultima treapta a podiumului.

Echipajul masculin de patru rame, alcatuit din Mihaita Tiganescu, Cosmin Pascari, Stefan Berariu si Ciprian Huc, s-a impus cu timpul de 5 min 54 sec 340/1000, la doar sase zile dupa ce a castigat aurul la Mondialele de tineret de la Poznan (Polonia) . Romania a fost urmata pe podium de Marea Britanie, cu timpul de 5 min 55 sec 710/1000 si de Franta, 5 min 56 sec 490/1000.

Echipajul feminin de dublu rame, alcatuit din Madalina Beres si Denisa Tilvescu, a castigat cu timpul de 7 min 15 sec 530/1000, fiind urmat de echipajul Olandei, 7 min 17 sec 340/1000, si de cel al Italiei, 7 min 17 sec 860/100.

Proba feminina de 8+1 s-a incheiat cu victoria echipajului alcatuit din Ioana Vrinceanu, Iuliana Bejinariu, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Beatrice Parfenie, Iuliana Popa, Madalina Beres si Diana Tilvescu, inregistrat in 6 h 08 min 980/1000. Beres si Tilvescu au intrat astfel sambata in posesia a doua medalii de aur. Romania a fost urmata de Marea Britanie, 6 h 10 min 090/1000, si Olanda, 6 h 10 min 780/1000.

Medalia de argint a fost adusa de echipajul feminin de patru rame, Madalina Heghes, Iuliana Buhus, Madalina Casu si Roxana Parascanu, cu timpul de 6 min 41 sec 870/1000. Aurul a revenit Rusiei (6 min 39 sec 970/1000), iar bronzul, Poloniei (6 min 42 sec 580/1000).

Echipajul masculin de dublu rame, format din Marius Cozmiuc si Ciprian Tudosa, a obtinut bronzul, cu timpul de 6 min 29 sec 390/1000. Aurul a revenit echipajului Croatiei, alcatuit din fratii Valent si Martin Sinkovic – 6 min 26 sec 420/1000. Pe locul 2 a terminat Franta, 6 min 27 sec 400/1000.

Alt echipaj romanesc care a concurat sambata, cel feminin de patru vasle (Elena Logofatu, Georgiana Vasile, Nicoleta Pascanu, Simona Radis), a ocupat locul 5, cronometrat in 6 h 26 min 840/1000. Pe primul loc a terminat Polonia (6min20sec920/1000), pe locul 2 Ucraina (6min23sec860/1000), iar pe locul 3, Olanda (6min24sec950/1000) .