Veste buna pentru diabetici: Va fi pus in vanzare primul pancreas artificial

Primul pancreas artificial a primit, miercuri, aprobarea Administratiei Statelor Unite pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration – FDA) pentru comercializare in Statele Unite.

Dispozitivul MiniMed 670G, produs de compania Medtronic, este o structura automata alcatuita dintr-o pompa unicamerala si un sistem de monitorizare continua a glucozei (CGM), ce ajusteaza in mod automat nivelurile de insulina, in functie de informatiile primite legate de concentratia de glucoza din sange, informeaza Insulin Nation.

Dispozitivul a primit aprobarea FDA dupa ce a fost utilizat de 123 de participanti, pe o perioada de trei luni, in viata de zi cu zi. In acest timp, nu au existat episoade de hipoglicemie severa sau de cetoacidoza. 670G se adreseaza pacientilor cu diabet tip I, cu varste de peste 14 ani.

Potrivit unui comunicat FDA, Medtronic desfasoara in prezent studii clinice pentru a evalua daca dispozitivul este sigur si eficient si in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 13 ani, diagnosticati cu diabet tip I. Medtronic a anuntat ca va incepe comercializarea 670G in primavara anului 2017.