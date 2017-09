Unde greșim atunci când amestecam alimentele

Medicul Florin Balanica, specialist in medicina personalizata și nutritie, a explicat ce înseamnă o alimentație echilibrată și a arătat că, în nutriție, sunt doar trei contraindicații generale.

Iată care sunt:

Nu amesteca niciodata cele 3 proteine animale (carnea, lactatele si ouale) pentru ca nu le putem metoboliza impreuna si pe termen lung duc la o incetinire a metabolismului si la acumularea de kilograme in plus.

Nu amestecam niciodata iaurtul cu fructele pentru ca au doua momente de fermentatie diferite si duc la balonare si nu se mai digera corect nimic ce mananci ulterior.

Sa nu consumam ceva dulce sau alcool odata cu masa sau imediat dupa masa pentru ca in ficat exista o singura enzima care metabolizeaza si grasimea si alcoolul asa ca alcoolul va fi asimilat primul si apoi grasimea care se va depune si de aici se poate ajunge la steatoza hepatica (ficat gras). Persoanele care consuma frecvent grasimi si alcool sunt supraponderale. in special in zona abdomenului, depun grasime pe organele interne si se poate ajunge la diabet, obezitate, sindrom metabolic.

Sursa: doctorulzilei.ro.