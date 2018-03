Un tratament experimental cu celule stem a redat vederea unor pacienti

Un nou tratament revolutionar cu celule stem le da speranta medicilor ca pot gasi remediul pentru orbire in urmatorii cinci ani. Terapia experimentala le-ar fi redat unor pacienti abilitatea de a citi din nou.

Medicii din Londra sustin ca au reusit cu succes sa trateze doi oameni care sufereau de degenerare maculara, o problema medicala care afecteaza vederea centrala (exact punctul din mijloc al imaginii).

“In lunile dinaintea operatiei vedeam foarte rau, iar cu ochiul drept nu vedeam absolut deloc”, a spus Douglas Waters pentru BBC.

“Acum pot sa citesc ziarul”, a adaugat Waters, citat de CBS Denver.

El si o femeie in varsta de 60 de ani au beneficiat de acest tratament experimental, creat de London Project to Cure Blindness. Potrivit unui studiu realizat de organizatie si publicat in revista Nature Biotechnology, procedura implica implantul unui “petic” de celule stem in zonele afectate ale ochiului.

Celulele au functionat si au reparat vasele de sange din jurul retinei, cunoscute drept versiunea “umeda” a afectiunii mentionate – Degenerescenta maculara umeda.

Versiunea “uscata” a afectiunii ar putea fi si ea tratata cu aceeasi procedura, dar inca nu a fost testata, potrivit doctorului Pete Coffey.

“Speram ca asta ne va conduce spre un remediu accesibil, care sa fie disponibil pentru totii pacientii, in urmatorii cinci ani”, a spus Coffey.

El a mai spus ca cei doi pacienti au aratat progrese mai bune decat cele anticipate, fiind capabili sa vada de doua ori mai bine decat se asteptau specialistii.

ziare.com