Surprize de pe Pluto: Are un ocean subteran cu apa mai multa decat toate marile de pe Pamant

Pe indepartata Pluto nu numai ca exista un ocean, sub pojghita de gheata, dar acesta are mai multa apa decat toate marile de pe Terra.

Potrivit oamenilor de stiinta, oceanul ar fi localizat sub o zona centrala de ses, in forma de inima, cunoscuta sub denumirea de Sputnik Planitia, aflata aproape de ecuator, informeaza BBC.

Astfel, Pluto se adauga unei liste in crestere a corpurilor ceresti din sistemul solar despre care se crede ca ar avea oceane subterane, posibil si viata, arata Reuters.

Oceanul de pe Pluto, unul cu o consistenta mocirloasa, continand gheata, se afla la o adancime de 150 – 200 de kilometri sub suprafata inghetata si are o adancime de 100 de kilometri, a declarat cercetatorul Francis Nimmo, de la Universitatea California, din Santa Cruz.

Acoperit de atata gheata, Pluto nu era un prim candidat pentru a gazdui viata, explica si Richard Binzel, de la Massachusetts Institute of Technology, care atentioneaza asupra faptului ca nu ar trebui folosit niciodata termenul de “niciodata”.

Descoperirea a fost facuta in urma unei analize a imaginilor si datelor colectate de sonda New Horizons, apartinand NASA, care a trecut pe langa Pluto in iulie 2015.

“Arata ca natura e mai creativa decat ne putem imagina (…) Vedem ce este capabila sa faca”, explica Binzel.

In ciuda faptului ca se afla la o departare de 40 de ori mai mare decat Terra de Soare, Pluto are indeajuns de multa caldura radioactiva ramasa dupa formarea sa, in urma cu 4,6 miliarde de ani, pentru ca apa sa ramana in stare lichida.

In plus, invelisul de gheata e indeajuns de gros ca sa fie un bun izolator, iar amoniacul din apa actioneaza ca un antigel.

Pana acum doar exista banuiala ca sub suprafata inghetata a lui Pluto ar putea fi un ocean subteran.

In prezent, New Horizons se indreapta spre o alta lume inghetata din Centura Kuiper, 2014 MU69, pe langa care va trece la 1 ianuarie 2019.