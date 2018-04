Scandal de proportii: Un medic de la o clinica de fertilitate e tatal a 11 copii

Un scandal de proportii zguduie Canada. Medicul Norman Barwin este acuzat ca a folosit material genetic propriu pe clientele sale, de-a lungul anilor, avand cel putin 11 copii. Niciuna dintre ele nu a stiut si, evident, nu si-a dat acordul pentru asa ceva.

Testele ADN au aratat ca cel putin in 11 cazuri medicul a procedat asa, Norman Barwin fiind tatal biologic, arata CNN.

Mai mult, la unele femei, medicul ar fi trebuit sa foloseasca sperma barbatului venit alaturi de partenera pentru inseminare. Nu a facut-o insa. In alte cazuri, ar fi trebuit sa foloseasca material genetic anonim.

Barwin ar fi procedat asa inca din anii ’70, iar cel mai recent caz e de la inceputul anilor 2000.

O ancheta a scos la iveala ca, pe langa cei 11 copii care ii poarta mai departe genele, alti 16 nu au acelasi ADN cu “tatii” ori cei de la care ar fi trebuit sa se foloseasca material genetic. In unele cazuri, donatorul nici nu este cunoscut.

Iar in alte 35 de cazuri copiii nu au fost conceputi folosindu-se material genetic de la indivizii anonimi alesi de mamele lor.

Barwin a fost suspendat pentru doua luni, in 2013, dupa ce a admis ca a inseminat patru femei cu material genetic “gresit”, in decursul a 20 de ani. Insa ancheta ulterioara a scos la iveala ca acesta nu era singurul lucru de care se facea vinovat medicul.

Rebecca Dixon a fost cea care a descoperit prima ca nu are acelasi ADN cu cel care ar fi trebuit sa-i fie tata. Parintii ei trecusera pe la clinica lui Barwin in 1989, avand probleme in a concepe un copil. Familia Dixon a facut intai verificari pe cont propriu, observand ca intre Rebecca si medic era o asemanare clara.

Curand, Rebecca a intrat in legatura, pe Internet, cu o alta tanara, Kat Palmer, aflata in aceeasi situatie. Si ea facuse un test ADN si lucrurile nu se potriveau defel.

In octombrie 2015, Kat a primit un email de la medic, in care acesta certifica faptul ca era tatal ei biologic. Usor, usor au aparut si alte cazuri, fiind deschis un proces, care este in prezent in plina desfasurare.

