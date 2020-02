Romanii pot afla daca au risc de a dezvolta cancer pulmonar cu ajutorul unui test online

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) si Societatea Nationala de Medicina de Familie (SNMF) lanseaza un test online prin care orice persoana poate afla daca se afla in categoria persoanelor cu risc de a dezvolta cancerul pulmonar, cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la barbati.

Potrivit unui comunicat citat de ziare.com, testul online este lansat cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului (4 februarie).

“Testul poate reprezenta un prim pas in procesul de informare despre cancerul pulmonar. Acesta se bazeaza pe doar 10 intrebari la care se poate raspunde in mai putin de 5 minute. In cazul in care persoana care face testul intra in grupul de risc pentru cancer pulmonar, se recomanda un consult la medicul de familie.

Acest test nu pune un diagnostic medical, ci reprezinta un instrument accesibil de constientizare a riscurilor de a dezvolta o boala grava, cat si un indemn la actiuni de preventie”, afirma Cezar Irimia, presedinte FABC, citat in comunicat.

Potrivit statisticilor, in fiecare an, in Romania sunt diagnosticate peste 11.000 de cazuri noi de cancer pulmonar diagnosticate, 75% dintre acestea in stadii avansate, cand optiunile terapeutice sunt limitate. Peste 10.000 de persoane si-au pierdut viata in 2018 din cauza acestei afectiuni.

“Rolul medicului de familie este extrem de important, fiind primul punct de contact al pacientului cu sistemul de sanatate si cel care poate interpreta simptomele si evalua riscul de cancer pulmonar, in functie de care poate trimite pacientul catre un medic pneumolog pentru un diagnostic de precizie.

Recomand persoanelor ce manifesta o tuse persistenta, respiratie ingreunata, scadere in greutate, sa mearga la medicul de familie pentru un consult amanuntit. Din perspectiva politicilor de sanatate, se impune implementarea unei proceduri accelerate de diagnostic, pentru a elimina timpii ce se pierd de la identificarea simptomelor specifice la diagnosticare si mai apoi tratament”, a declarat dr. Dina Mergeani, presedinte al Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF), potrivit sursei citate.

Vizita la medicul de familie in mod regulat si investigatiile recomandate de catre acesta pot reprezenta oportunitati importante de identificare a cancerului pulmonar in stadii incipiente.

Datele Eurostat arata ca 42% dintre romani nu merg nici macar o data pe an la medicul de familie, lipsa cunostintelor despre sanatate, teama de diagnostic, relatia medic-pacient, lipsa accesului la servicii medicale, fiind cativa dintre factorii care determina neprezentarea la medicul de familie.

Testul poate fi facut AICI