Primul transplant pulmonar reusit in Romania

Primul transplant pulmonar din Romania a fost efectuat cu succes la Spitalul Clinic Sfanta Maria din Capitala in noaptea de marti spre miercuri.

Potrivit unui comunicat al conducerii spitalului remis Ziare.com, “organul a fost recoltat de la un pacient aflat in moarte cerebrala, in varsta de 46 de ani, la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, la ora 01:30, in data de 18 aprilie 2018.

Acordul de prelevare de organe din partea familiei a fost obtinut ieri, in data de 17 aprilie 2018, la ora 09:30, iar prelevarea a inceput la ora 23:30. Transplantul s-a efectuat, astazi, la Spitalul Clinic Sfanta Maria de la ora 04:00 pana la ora 11:00, cu o pauza de o ora si jumatate intre cei doi plamani”.

Liderul echipei medicale care a efectuat operatia este medicul Igor Tudorache, care a zburat azi-noapte in Romania, din Germania, pentru a efectua operatia.

“Pacientul care a fost supus interventiei se afla de un an pe lista de asteptare a Spitalului Clinic Sfanta Maria. Pacientul a suportat bine operatia extrem de complexa. Se afla, conform procedurilor, in monitorizare pe sectia de Anestezie si Terapie Intensiva”, se mai arata in comunicatul semnat de managerul Spitalului, Narcis Copca.

Informatia nu a fost facuta publica de conducerea spitalului, Catalin Tolontan scriind dimineata pe blogul sau ca managementul a decis sa tina secreta operatia chiar si fata de unii oameni din sistem.

Mai mult, se pare ca nu ar fi instiintat nici Agentia Nationala de Transplant. Ziare.com a incercat sa afle de la ANT daca asa este situatia, insa ni s-a spus ca doar directorul Radu Deac ne-ar putea da informatii si el era la o sedinta la Ministerul Sanatatii “programata anterior”.

Catalin Tolontan este cel care a identificat si beneficiarul transplantului ca fiind din Iasi, in varsta de 37 de ani. Mugurel A. este cel care a facut anuntul pe Facebook marti dimineata: “Pentru toti prietenii mei care de-a lungul timpului cat am fost bolnav ati fost langa mine, maine este o zi mare, fac transplantul. Va multumesc pentru tot!!!”.

