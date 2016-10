Primul pacient vindecat complet de HIV. Virusul a disparut din sangele lui

Un britanic ar putea deveni prima persoana din lume vindecata de HIV cu ajutorul unei noi terapii dezvoltate de o echipa de cercetatori de la cinci universitati din Marea Britanie.

Barbatul in varsta de 44 de ani este una dintre cele 50 de persoane care urmeaza un tratament experimental, conceput pentru a vindeca boala chiar si atunci cand aceasta este in stare latenta, scrie The Telegraph.

Potrivit cercetatorilor, orice urma a virusului a disparut din sangele pacientului in urma tratamentului, iar daca aceasta situatie se mentine, ar putea fi prima vindecare completa.

“Exploram posibilitatea reala de a vindeca HIV. Este o provocare uriasa si ne aflam inca la inceput, insa progresul a fost remarcabil”, a declarat Mark Samuels, director al National Institute for Health Research Office for Clinical Research Infrastructure (NOCRI).

Tratamentul experimental este derulat de cercetatori de la Universitatea Oxford, Universitatea Cambridge, Imperial College London, University College London si King’s College London.

Noua terapie functioneaza in doua etape. In prima etapa, un vaccin ajuta corpul sa recunoasca celulele infectate cu HIV, astfel incat sa le poata indeparta. In a doua etapa, un nou medicament numit Vorinostat activeaza celulele T latente pentru ca acestea sa poata fi detectate de sistemul de imunitate.