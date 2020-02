Parkinsonul, incetinit cu un sirop de tuse? Sanse mari pentru introducerea primului tratament

Un medicament descoperit in urma cu 50 de ani si folosit in intreaga lume pentru tuse si probleme respiratorii ar putea deveni primul tratament pentru Parkinson.

Ambroxol, care se gaseste inclusiv pe piata din Romania, fiind disponibil mai ales sub forma de sirop de tuse, inca din anii ’70, a fost supus mai multor teste, in ultimii ani, descoperindu-se ca are potentialul de a incetini evolutia Parkinsonului, arata Science Alert.

Deja a trecut cu succes de doua studii si urmeaza sa fie testat la scara larga.

Recent, o echipa internationala de oameni de stiinta, condusa de University College London, a aratat ca acest sirop de tuse, sigur si bine tolerat de pacientii cu Parkinson, ar avea efecte protectoare la nivelul creierului in cazul lor.

In acest moment, nu exista vreun tratament pentru Parkinson, care sa incetineasca, sa opreasca sau sa anuleze efectele bolii. De aceea, urmatorul studiu, care a primit deja finantare, e atat de important.

Toate medicamentele folosite in prezent se concentreaza asupra simptomelor – nu fac nimic pentru a intarzia evolutia Parkinsonului, au declarat cei implicati in studii.

Concret, ce a reusit sa faca acest sirop de tuse, dupa cum s-a dovedit dupa ce a fost luat zilnic (o doza), pe o perioada de 6 luni, de catre 17 pacienti, a fost sa ajute la productia unei proteine: GCase, cea care curata in mod natural creierul, prevenind depunerea unei alte proteine, alfa-sinucleina, vazuta ca principal vinovat pentru disfunctiile cognitive tipice Parkinsonului.

Practic, siropul incurajeaza productia proteinei GcCase (marind cantitatea ei cu 35%), care isi face singura treaba ulterior, incetinind evolutia bolii.

In plus, s-a dovedit ca acest sirop nu are efecte adverse, dupa cum se arata intr-un raport publicat de jurnalul JAMA Neurology.