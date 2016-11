Oamenii de stiinta au gasit o cale de a repara ADN-ul si spera sa vindece astfel bolile incurabile

O noua tehnica de a interveni la nivelul ADN-ului da oamenilor de stiinta speranta ca boli incurabile vor putea fi vindecate, batranetea va putea amanata si va creste speranta de viata.

Tehnica a fost testata deja cu succes pe soareci nascuti cu o boala genetica numita retinita pigmentara. Rozatoarele ajunsesera in stadiul in care nu mai vedeau deloc. Actionand prin injectare la nivelul ochiului, cercetatorii au reusit sa redea cobailor, in oarecare masura, vederea.

Tehnica, numita HITI, ar putea fi folosita si pe oameni, nu doar la nivelul ochilor, ci si la nivelul creierului, inimii si ficatului, informeaza The Independent.

“Ne permite, pentru prima oara, sa putem sa visam ca vom vindeca boli incurabile”, a explicat profesorul Izpisua Belmonte, de la Institutul Salk, din SUA.

Practic, se actioneaza la nivelul celulelor aflate in tesuturi mature, care nu se mai divid. ADN-ului i se aduc schimbari, genele cu mutatii sunt reparate, iar celulele incep sa se divida din nou, organismul regenerandu-se singur, din interior.

Descoperirea e cu atat mai importanta cu cat exista o serie intreaga de boli ce nu pot fi vindecate.