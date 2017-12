Oamenii ar putea comunica telepatic in mai putin de 10 ani

Tehnologia se pregateste sa cucereasca ultimul bastion al intimitatii: gandurile oamenilor.

In mai putin de zece ani oamenii vor putea folosi telepatia pentru a comunica intre ei, sustine Mary Lou Jepsen, fondatoarea companiei Openwater, care lucreaza in prezent la o astfel de tehnologie.

Jepsen a detinut anterior posturi importante la Facebook, Oculus, Google si Intel. Este profesor la Massachusetts Institute of Technology si inventator cu peste 100 de brevete, noteaza CNBC.

In 2016 a plecat de la Facebook pentru a infiinta Openwater, un startup cu sediul in San Francisco al carui obiectiv este dezvoltarea unei tehnologii care sa faca imagistica medicala mai accesibila in ceea ce priveste costurile.

Exista deja tehnologia prin care poti vedea gandurile unei persoane, sub forma aparatelor de imagistica prin rezonanta magnetica, explica Jepsen. Ideea sa consta in comprimarea functiilor unui astfel de aparat de milioane de dolari intr-un dispozitiv mai practic, cum ar fi o caciula.

In timp ce imagistica prin rezonanta magnetica foloseste campuri magnetice si unde radio pentru a produce imagini ale structurilor corpului, tehnologia dezvoltata la Openwater citeste in schimb fluxul de oxigen din corpul unei persoane cu lumina infrarosie, ceea ce o face mai compacta si mai ieftina.

Jepsen spera ca dispozitivul, pentru care nu a fost finalizat inca un prototip, sa permita in cele din urma, poate in doar opt ani de acum, transmiterea directa a gandurilor de la om la om, dar si de la om la computer.

De ce? Pentru ca metodele traditionale de comunicare, cum ar fi vorbitul si scrisul, sunt cronofage, sustine Jepsen.

In opinia sa, telepatia ar accelera semnificativ comunicarea, procesul de invatare, procesul de creatie.

De exemplu, un producator de film sau un scriitor ar putea sa isi descarce pe computer un vis pe care tocmai l-au avut. Sau doar te gandesti la un nou produs, salvezi automat gandul in format digital si trimiti fisierul catre o imprimanta 3D.

La transfomarea telepatiei in realitate viseaza si Elon Musk, care a lansat la inceputul acestui an o companie ce are ca scop augmentarea creierului uman. Metoda lui este ceva mai invaziva, deoarece presupune implantarea unor cipuri in creier.

O abordare asemanatoare are si antreprenorul american Bryan Johnson.

Sigur ca utilizarea unei astfel de tehnologii ridica anumite chestiuni de natura etica, insa Jepsen spune ca este constienta de ele. Pentru a impiedica abuzurile, dispozitivul sau ar urma sa functioneze doar cu acordul persoanei care il poarta si sa filtreze aspectele pe care aceasta nu doreste sa le impartaseasca.

