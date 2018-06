O pastila care e pe piata de 22 ani a facut ce nu a reusit niciun medicament pentru dementa sau Alzheimer

Oamenii de stiinta sunt optimisti ca nu mai e mult pana la gasirea unui tratament pentru dementa, inclusiv Alzheimer. Un studiu pe cobai a aratat ca un medicament care se afla pe piata de 22 ani a facut ca efecte ale bolii, ce pareau ireversibile, sa dispara. Practic, creierul s-a “reparat”.

Descoperirea deschide drumul catre tratamente care sa redea pacientilor memoria, inclusiv pe cea spatiala, afectate de tipuri de dementa precum Alzheimerul, arata Science Alert.

Medicamentul cu care s-a obtinut acest rezultat este zileuton (sau Zyflo), a anuntat o echipa de cercetatori de la Universitatea Temple din Philadelphia.

Sunt multe piese lipsa in intelegerea Alzheimerului, dar se stie ca proteinele tale blocheaza conexiunile care se fac in mod normal intre neuroni. Medicamentul are efect direct asupra acestor proteine, dar si asupra proteinei precursor de amiloid (APP), si ea implicata in aparitia bolii.

In cadrul unui experiment, cobaii asupra carora se actionase genetic pentru a avea simptome similare bolnavilor de dementa au fost impartiti in doua grupuri. Unul a fost tratat cu medicamentul amintit, iar un altul cu placebo.

Dupa 16 saptamani, cobaii carora li se administrase zileuton se descurcau mai bine la testele de tipul labirintului, prezentand si mai putine dintre proteinele enumerate, cu mult mai putine decat la inceputul experimentului, ceea ce inseamna ca creierul lor se “reparase” partial in aceasta perioada.

De fapt, dupa acest tratament, sinapsele rozatoarelor tratate cu zileuton aratau la fel de sanatoase precum cele ale unor animale ce nu fusesera diagnosticate cu dementa.

“E cu adevarat impresionant ce am descoperit. Pentru prima oara, aratam ca se poate face ceva dupa ce boala s-a instalat”, a declarat Domenico Pratico, coordonatorul studiului.

ziare.com