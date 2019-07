Novak Djokovici castiga Wimbledon dupa o finala de peste 5 ore cu Federer

Novak Djokovici este noul campion de la Wimbledon dupa o finala de poveste cu Roger Federer, terminata intr-un super tiebreak disputat dupa ce s-a ajuns la 12-12 in setul decisiv, un moment istoric in istoria Wimbledonului.

Scorul per total a fost 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12, dupa 5 ore si 2 minute de meci dramatic, plin de tensiune si de spectaculozitate.

Primele patru seturi au fost am putea spune putin disproportionate, in sensul ca am avut doua seturi extrem de echilibrate, ambele terminate pana la urma la tiebreak si castigate de fiecare data de Novak Djokovici, seturile 1 si 3, iar celelalte doua dominate clar de Federer, care le-a bifat cu 6-1 si 6-4.

In cele doua tiebreakuri, Djokovici s-a impus mai intai cu 7-5, apoi cu 7-4, dand dovada ca este tenismenul mai proaspat, mai activ in atac si mai atent la detalii, mai ales in momentele importante ale partidei.

Totusi, la un moment in setul 4, statistica arata foarte ciudat, Federer era condus cu 2-1 la seturi, dar avea 4-0 la capitolul breakuri realizate si avea per ansamblu mai multe game-uri castigate decat rivalul sau din Serbia.

S-a ajuns, asa cum poate era de asteptat si in orice caz meritoriu, la set decisiv, dupa 4 seturi extrem de disputate. Era in joc coroana de la Wimbledon, era in joc al 9-lea titlu posibil pentru Federer aici, al 21-lea per total sau al 15-lea pentru Nole in turneele de Mare Slem.

Si fara indoiala ca setul decisiv nu ne-a dezamagit, a fost de mare, de maxima intensitate, de departe cel mai bun al acestei finale de la Wimbledon. Mai intai, totul parea ca este gata de la mijlocul setului, cand Djokovici a facut un break ce parea decisiv, urcand scorul la 4-2.

Federer a revenit incredibil apoi, a facut imediat rebreakul, a egalat situatia si de la 4-4 s-a mers iarasi cap la cap, amintindu-ne de scenariul seturilor 1 si 3.

Un moment extrem de important al decisivului a avut loc la 7-7, cand Djokovici, care parea pana atunci extrem de solid pe propriul serviciu, a avut un moment de slabiciune si i-a permis un break lui Federer, break care parea salvator. Si asa si parea, mai ales ca la 8-7 si serviciul, Fedex s-a dus la 40-15 si se vedea cu doua mingi de meci..

Ratate insa ambele de Federer, care parea naucit de aceste sanse, buimacit ca nu a putut inchide aceasta partida, ce parea atat de aproape de final.

S-a facut asadar din nou egalitate, 8-8 si mergeam mai departe spre ceea ce se prefigura a fi o premiera absoluta, un super tie break decisiv la 12-12. O singura data s-a disputat asa ceva in aceasta editie, insa doar pe tabloul de dublu masculin.

Si chiar s-a ajuns acolo, pentru ca poate era injust sa nu se intample asta, dupa atata dramatism si lovituri pe muchie de cutit din partea ambilor oponenti.

Un tiebreak care, precum precedentele doua din meci, a fost dominat si controlat de tenismenul sarb, care a castigat cu 7-3 si s-a incoronat din nou campion pentru a doua oara la rand si a 5-a oara in cariera la Wimbledon.

Sarbul lider mondial ATP a ajuns la 16 turnee de Mare Slem in cariera, la doar 2 in spatele lui Nadal si patru distanta de Federer.

