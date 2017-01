Nou organ descoperit in corpul uman

Un nou organ a fost identificat in corpul uman. Este vorba despre mezenter, care era gresit clasificat pana acum.

Pana acum in cartile de specialitate se arata ca mezenterul reprezinta o suma de structuri fragmentate din sistemul digestiv. In DEX, acesta este definit ca fiind “o foita a peritoneului, care inveleste si leaga intestinul de peretele posterior al abdomenului si in care se gasesc vase sangvine si limfatice, nervi si ganglioni limfatici”.

In realitate, insa, dupa cum arata cercetarile coordonate de J. Calvin Coffey, de la Spitalul Universitar Limerick din Irlanda, mezenterul este un organ separat, distinct. Acesta nu este o structura fragmentata, ci una simpla, continua, se arata intr-un raport publicat de prestigioasa publicatie The Lancet, conform The Independent.

Desi functia organului este inca neclara, se deschide astfel un nou capitol in medicina. “Am stabilit anatomia si structura sa. Urmatorul pas este sa-i stabilim functia”, a declarat cercetatorul irlandez, aratand ca descoperirea va duce la identificarea corecta a unor boli si gasirea de noi tratamente.

In urma acestei reclasificari, studentilor la Medicina li se va preda despre un nou organ, mai arata sursa.