Medicamentul Eurespal, retras din piaţă. „Pune viaţa în pericol“

Un medicament folosit pentru tratarea simptomelor afecţiunilor respiratorii acute, astmului bronşic şi bronhopneumopatiilor cronice a fost retras de pe piaţă din cauza efectelor sale adverse.

Decizia de retragere a fenspiridei, luată de Agenţia Europeană pentru Medicamente şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor medicale, a fost anunţată şi pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Conform documentului, medicamentul poate provoca aritmii care pun viaţa bolnavului în pericol.

„Autorizaţiile de punere pe piaţă ale medicamentelor care conţin fenspiridă sunt retrase în Uniunea Europeană şi aceste medicamente nu mai sunt disponibile pe piaţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii nu trebuie să mai prescrie medicamente care conţin fenspiridă şi trebuie să recomande pacienţilor întreruperea tratamentului cu aceste medicamente şi, dacă este necesar, utilizarea unor alte medicamente“, este precizat în comunicarea CNAS. În România, aceste medicamente sunt disponibile sub formă de comprimate cu eliberare prelungită şi sirop, sub forma Eurespal, fiind indicate în tratamentul simptomelor precum tuse sau expectoraţie, apărute în timpul bronhopneumopatiilor. Specialiştii recomandă tuturor celor care au avut reacţii adverse în urma folosirii acestuia să o raporteze pe site-ul www.anm.ro, la secţiunea Medic­amen­te de uz uman/Raportează o reacţie adversă.