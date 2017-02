Lista bacteriilor rezistente la antibiotice care ameninta omenirea

Reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au redactat o lista a bacteriilor rezistente la antibiotice care prezinta cea mai mare amenintare pentru omenire.

Aceasta lista este condusa de bacteriile Gram negative, precum E.coli sau Pseudomonas aeruginosa, care pot cauza infectii letale sau pneumonie pentru pacientii spitalizati, transmite BBC.

Lista bacteriilor rezistente la antibiotice va fi discutata inainte de intalnirea sefiilor de stat, care va avea loc la summitul G20 din Hamburg.

OMS sustine ca vrea sa atraga atentia guvernantilor asupra necesitatii descoperirii unor antibiotice capabile sa lupte impotriva infectiilor rezistente.

Expertii au avertizat in mod constant ca lumea este in pragul unei ere “post-antibiotice”, in care anumite infectii nu vor mai putea sa fie tratate cu medicamentele existente in acest moment.

“Ramanem fara optiuni de tratament. Daca ne bazam pe piata, atunci noile antibiotice de care avem nevoie urgent nu vor fi niciodata dezvoltate la timp”, a declarat dr. Marie-Paule Kieny.

Tuberculoza nu a fost inclusa pe lista bacteriilor, intrucat deja exista programe pentru descoperirea unor noi tratamente.

Insa, una dintre bacteriile din lista este Klebsiella, care a dezvoltat recent o rezistenta la cea mai puternica clasa de antibiotice.