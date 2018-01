Inovatie in tratamentul impotriva HIV: Pastila care se ia doar o singura data pe saptamana

Un grup de cercetatorii a anuntat, marti, ca a creat o pastila pentru tratamentul impotriva virusului HIV care se administreaza o singura data pe saptamana, facand astfel mai usoara viata pacientilor infectati cu HIV sau a celor care sufera de alte afectiuni cronice si care trebuie sa urmeze un tratament foarte strict.

“Studiile au aratat ca in testele clinice referitoare la HIV, doar 30% dintre pacienti respecta indicatiile de pe reteta”, se arata intr-un comunicat al spitalului Brigham din Boston, Statele Unite.

Noua pastila are forma unei capsule al carei invelis odata dizolvat in stomac lasa sa se desfaca o stea cu un diametru de patru centimetri care poate contine medicamente diferite. Pilula a fost astfel conceputa incat sa reziste in stomac, fiind prea mare pentru a trece in intestin, fara sa perturbe digestia.

Cercetatorii spera ca pilula sa contribuie la eliminarea a 800.000 de imbolnaviri in urmatorii 20 de ani. Inainte de a fi lansata, sunt insa necesare teste pe primate.

Potrivit Programului Natiunilor Unite pentru SIDA, 1,8 milioane de persoane au fost infectate cu HIV in lume in 2016 si 36,7 milioane sunt purtatorii virusului, dintre care peste 20 de milioane fac tratament cu antiretrovirale.

Studiul a fost publicat in editia online a revistei stiintifice Nature Communications.