ÎNDULCITORII – PRO SAU CONTRA

A renunța în totalitate la zahăr este foarte greu dar şi periculos. Majoritatea produselor din comerț conțin îndulcitori artificiali, care pot fi mai dăunători decât zahărul. Un consum exagerat de zahar nu este deloc benefic organismului şi poate duce la o serie de boli, cum ar fi obezitatea, dislipidemia, diabetul zaharat. Zaharuri rapide, precum glucoza, fructoza, zaharoza, mierea, siropuri industriale, sunt glucide cu absorbţie rapidă, cu index glicemic ridicat (GI), induc producţia rapidă şi masivă a insulinei, determină hiperglicemie şi rezistenţă la insulină, epuizează funcţia pancreasului endocrin (diabet de tip 2), sunt transformate în colesterol, grăsimi şi depozitate în ţesutul adipos, declanşând apariţia supraponderalităţii, obezităţii şi sindromului metabolic. Glucidele rapide aduc 4 Kcal/g şi nu provoacă saţietate, au efect de constipaţie, cresc stresul oxidativ şi eliberarea de radicali liberi, accelerează apariţia cariilor dentare, cresc nivelul colesterolului în sânge şi îngraşă sporind depozitele adipoase. Consumul lor ca atare sau ascuns în alimente este periculos atunci când se face în exces.

Îndulcitorii artificiali sunt substanțe chimice sau compuși naturali care asigură alimentelor gustul dulce fără a transmite organismului un număr ridicat de calorii. Deoarece înlocuitorii au gust mai intens decât zaharul este suficient să se utilizeze o cantitate mică pentru a obține același rezultat. Produsele alimentare care au în compoziție îndulcitori artificiali au mai puține calorii decât cele cu zahar, putând fi recomandate în timpul dietelor pentru slăbit sau pentru menținerea greutății corporale.

Glucoza este luată ca etalon pentru indexul glicemic, acesta fiind GI = 100. Fructoza este cel mai dulce zahăr natural şi are un index glicemic mai scăzut (GI = 19), însă este sensibilă la temperatură. De asemenea poate forma compuşi toxici cu hemoglobina din sânge, hemoglobina glicozilată crescând riscul de boli cardiovasculare. Se poate transforma metabolic în acid uric, determinând crize de gută la suferinzii de hiperuricemie.

Maltoza se găseşte în siropul de malţ, bere, malţ şi are un index glicemic foarte înalt GI = 105. Deoarece are aspect brun este folosită sub formă de făină de malţ la colorarea făinii albe, fraudulos, dând impresia că acele produse de panificaţie sunt fabricate din făină neagră.

Xilitolul (un îndulcitor artificial – E967) are un index glicemic mic GI = 8, protejează împotriva apariţiei cariilor dentare şi are o densitate energetică aproximativ jumătate din cea a celorlalte glucide (2,2 Kcal/g). Este utilizat de regulă în gumele de mestecat şi produsele pentru diabetici.

Zaharurile rapide sunt dăunătoare sănătăţii şi pentru faptul că ele oferă “calorii goale” organismului. Mai mult, pentru a putea fi “arse” sunt consumate vitamine şi minerale din rezerva organismului, sărăcindu-l în acest mod de nutrienţi esenţiali (enzime, crom, calciu, magneziu, vit. B1).

Nu se recomandă utilizarea îndulcitorilor artificiali aspartam (E951), acesulfam K (E 950), zaharină, ciclamaţii (E952), sucraloza (E955), deoarece au efecte adverse, determinând chiar apariţia obezităţii, deşi nu au calorii. Acest fenomen are loc deoarece gustul lor dulce artificial păcăleşte creierul, care aşteaptă să apară şi caloriile după consumul acestor îndulcitori. Caloriile însă nu vin, deoarece aceştia nu conţin calorii. În această situaţie creierul, prin secreţia unor hormoni, modifică metabolismul în aşa fel încât se reţin cantități, mai mari de calorii din celelalte alimente consumate şi care conţin calorii. Astfel, în timp, datorită stresului metabolic creat se poate realiza creşterea în greutate.

Îndulcitorii buni pentru organism pot fi: Extractul de stevie – îndulcitor natural, extras din frunzele plantei cu același nume, de preferat fiind cel sub forma lichidă. Conține zero calorii, însă singurul minus pe care îl are este ca nu se comporta bine la copt. Xilitolul, sorbitolul, eritritolul – sunt îndulcitori naturali obținuți printr-un proces de fermentare a porumbului sau a zaharului de trestie. Conțin mai puține calorii decât zaharul pur sau mierea, dar mai multe decât extractul de ștevie, si previn formarea cariilor. Mierea – are un conținut destul de ridicat de fructoză, conține şi mulți antioxidanți care protejează împotriva cancerului.

Atât îndulcitorii calorici, cât şi cei necalorici oferă consumatorilor posibilitatea de a-şi îmbunătăţi stilul de viaţă, de a-şi menţine greutatea ideală şi de a avea un regim alimentar echilibrat dacă sunt utilizaşi în mod raţional. Pentru a reduce la maxim riscurile, cea mai bună cale este să nu înlocuim zahărul cu îndulcitori artificiali sau “naturali”, ci să consumăm pe post de „ceva dulce”, doar fructe proaspete, miere de albine.

Dr. Claudiu COBUZ

Medic primar diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Lector universitar, Doctor în ştiinţe medicale

Email: cobuzclaudiu@yahoo.com