Fericirea in casnicie depinde si de gene. Ce ne trebuie ca sa imbatranim frumos in doi

Uneori e nevoie de mai mult decat de comunicare pentru o casnicie lunga si fericita. Ceva ce nu putem controla: genele.

Oamenii de stiinta de la Univeritatea Yale au descoperit ca genetica joaca un rol esential in fericirea in cuplu, pe termen lung. Concret, existenta genotipului GG, care raspunde de productia de oxitocina, garanteaza ca lucrurile vor decurge armonios in doi, arata New York Post.

Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat 178 de cupluri cu varste de la 37 la 90 de ani, prelevand inclusiv mostre de saliva. S-a descoperit ca daca macar unul dintre parteneri avea aceasta variatie genetica, atunci din start succesul relatiei era intr-o anumita masura garantat.

Cuplurile cu aceasta caracteristica au raportat o satisfactie maritala semnificativ mai mare. In plus, si sentimentele de securitate legate de casnicia lor erau mult mai mari decat in cazul celorlalte.

Cercetatorii au descoperit ca persoanele cu genotipul GG raportau un atasament mai putin anxios in casnicia lor, care era benefic si pentru relatie.

Oamenii cu aceasta varianta genetica sunt cunoscuti pentru empatia, sociabilitatea si stabilitatea emotionala pe care o manifesta, asa ca nu e de mirare ca si casniciile lor sunt mai solide.

ziare.com