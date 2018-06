Dovada ca pe Luna este apa suficienta pentru o colonie umana

Un meteorit provenind de pe Luna, cazut in desert, in nord-vestul Africii, e cea mai recenta si mai clara dovada ca pe satelitul Pamantului exista apa, au anuntat oamenii de stiinta. Mai mult, aceasta ar fi suficienta chiar pentru o colonie umana.

Dupa ce au examinat meteoritul, oamenii de stiinta de la Universitatea Tohoku au concluzionat ca acesta contine morganit, un mineral care se formeaza doar in prezenta apei, arata Science Alert.

E prima oara cand cercetatorii detecteaza un astfel de mineral pe un obiect cosmic desprins din Luna.

“Existenta morganitului implica clar prezenta apei pe Luna”, a declarat coordonatorul cercetarilor, Masahiro Kayama, explicand ca acest mineral se formeaza in urma evaporarii apei.

Multa vreme, oamenii de stiinta au crezut ca pe Luna nu e nici urma de apa. Desi probabil asa stau lucrurile la suprafata acesteia, mai multe studii sugereaza ca exista apa din abundenta, sub forma de gheata, undeva sub crusta Lunii.

Totusi, nu se stie unde anume se afla aceasta apa, existand pareri si pareri. Unele studii sugereaza ca aceasta s-ar gasi la poli, in timp ce altele sustin ca nu este distribuita in mod clar, ci ca s-ar afla in multe locuri.

In cazul studiului de fata, publicat de jurnalul Science, au fost analizati nu mai putin de 13 meteoriti provenind de pe Luna, toti gasiti in desertul african. O singura mostra continea insa mineralul in cauza, ceea ce-i face pe oamenii de stiinta sa afirme ca e imposibil ca mineralul sa se fi format in timpul calatoriei meteoritului catre Pamant si ca acesta provine de pe Luna.

Se crede ca meteoritul in cauza provine dintr-o regiune numita Procellarum Terrane si ca s-a format in urma evaporarii apei. Se stie ca regiunea mentionata beneficiaza de Soare puternic, direct.

“Pentru prima oara, putem dovedi ca exista apa sub forma de gheata pe Luna”, a mai spus coordonatorul studiului.

Se estimeaza ca, in solul lunar, proportia apei ar fi de 0,6%, ceea ce ar fi suficient pentru formarea unor eventuale colonii umane acolo.