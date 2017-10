DIABETUL ZAHARAT TIP 1 ŞI MONT BLANC

Astăzi voi descrie viaţa persoanelor cu diabet zaharat tip 1 în imaginea unor realizări deosebite. Viaţa cu diabet este o provocare. Tratamentul diabetului zaharat este complex, cu necesitatea unor schimbări semnificative asupra stilului de viaţă. Boala în sine, complicaţiile ei acute şi cronice, cât şi tratamentul ei pot avea impact nu numai asupra persoanei cu diabet ci şi asupra familiei acesteia. Autocontrolul de succes reuşeşte adaptarea diabetului pentru a se potrivi stilului de viaţă al pacientului, şi nu adaptarea stilului de viaţă pentru a se potrivi diabetului. Diagnosticarea diabetului zaharat tip 1 întrerupe cursul firesc al vieţii persoanei cu diabet, dar şi al familiei acesteia. Pacientul şi familia acestuia trebuie să accepte această boală cronică, să asimileze cunoştinţe şi atitudini noi care sunt necesare pentru a controla cu succes această boală serioasă şi să înţeleagă implicaţiile acesteia asupra vieţii. Reacţia unei persoane la diagnosticarea diabetului este în relaţie cu experienţele anterioare despre această boală, cu modul în care persoana face faţă stresului, cu nivelul de sprijin din partea familiei şi cu relaţia pe care o are cu echipa de îngrijire.

Despre Mont Blanc se ştie că este cel mai înalt vârf din Alpi și din Europa de Vest, situat pe granița dintre Franța și Italia, în apropiere de colțul celor trei frontiere ale celor două țări cu Elveția. Înălțimea lui este de aproximativ 4.810 m, dar variază de la an la an cu câțiva metri, în funcție de căderile de zăpadă și condițiile climaterice. Prima ascensiune atestată a vârfului Mont Blanc, realizată de Jacques Balmat și Michel Paccard, ce a avut loc în 8 august 1786, a fost inițiată de Horace-Bénédict de Saussure și marchează debutul alpinismului contemporan. În prezent, vârful este escaladat zilnic, pe durata sezonului de vară, de aproximativ 200 alpiniști amatori. Traseele necesită cunoștințe de alpinism, un ghid (sau un alpinist cu experiență) și echipament adecvat, deoarece includ treceri delicate și zone unde cad pietre.

Legătura diabet zaharat tip 1 – Mont Blanc rezultă din întrebarea dacă un pacient tânăr cu diabet zaharat, sub tratament zilnic cu 4 injecţii de insulină, cu pasiune pentru mişcare în aer liber, poate îndeplini, în condiţii de siguranţă, ascensiunea până mai sus de refugiul “Goûter”(3817m). În acest loc traseul traversează o zonă stâncoasa dificilă din punct de vedere tehnic, iar riscul cel mai mare este datorat căderilor de pietre. Traseul continuă pe ghețar, ascensiunea durând mai multe ore. Recent am ascultat aventura unui tânăr, cunoscut cu diabet zaharat tip 1 de 15 ani, care a reușit să ajungă acolo sus pe Mont Blanc, deasupra Europei. Sentimentul este copleșitor. Cu toate că a trebuit să efectueze corect tratamentul injectabil şi monitorizarea glicemică în acele condiţii extreme, rezultatul a fost deosebit – în felul acesta se creează un exemplu că totul este posibil chiar când faci 4 injecţii de insulină pe zi. Acest lucru asigură accesul la o experiență care le va schimba modul de percepere a bolii cu care se confruntă. Într-un cuvânt, le va schimba viața tinerilor pacienți cu diabet zaharat tip 1.

Ca orice activitate fizică, este foarte important să o anticipăm, să urmărim ceea ce facem (glicemie, dozele de insulină, consumul de carbohidrați, intensitatea și durata exercițiului) pentru a înțelege, a învăța și a face “mai bine” mâine. Fiecare pacient are trucuri și idei proprii de gestiune a bolii, dar liniile principale rămân aceleași: reducerea insulinei bazale în timpul exercițiilor fizice (cu o rată bazală temporară pentru cei aflați sub pompă de insulină), reducerea bolusului prandial. Dacă se utilizează senzorul de glicemie (monitorizarea continuă a glicemiei) se poate anticipa hipo și hiperglicemia.

Mulţumesc acestui tânăr pacient din Suceava (care a dorit să rămână anonim) pentru că mi-a împărtășit experiența sa. Am dorit să povestesc pe această cale una dintre cele mai frumoase experiențe umane, care a reuşit să renască încrederea, gustul sportului şi poate cel mai important: „m-am simțit normal în timpul unei săptămâni în care am avut o experiență de neuitat. Totul a fost grozav și minunat: atmosfera, peisajele, vremea, sprijinul de la egal la egal, prietenia … râde! Nu am lăsat niciodată diabetul să câştige! ”

Dincolo de scheme terapeutice şi ghiduri de tratament, promovarea acestor experiențe normalizează viaţa persoanelor cu diabet zaharat în acelaşi timp cu scopul menţinerii un control glicemic bun în faţa oricăror solicitări (şi plăceri!) ale vieţii.

Dr. Claudiu Cobuz

Medic primar diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice. Doctor în ştiinţe medicale

