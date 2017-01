Detoxifierea – un program periculos, nesustinut de cercetarile de specialitate

Ideea ca obiceiurile alimentare ale vietii moderne acumuleaza toxine in organism si ca ar trebui sa apelam la un program de detoxifiere pentru a ajuta corpul sa le elimine este o scamatorie. Niciun astfel de tratament – ce se regaseste numai in medicina alternativa – nu mentioneaza despre ce toxine este vorba si nu aduce nicio dovada clinica pentru a sprijini metoda recomandata. Iata de ce detoxifierea este un mit, conform sciencebasedmedicine.org.

Desigur ca organismul nostru este asaltat de toxine in fiecare zi. Tot ceea ce consumam este in mod potential toxic pentru ca, asa cum se spune, doza face otrava. Unele alimente sau bauturi sunt toxice in doze mici, in timp ce altele necesita o doza semnificativa pentru a provoca probleme in organism. Chiar si apa este toxica, daca este consumata in cantitati mari – de obicei pragul fiind de 10 litri pe zi.

Intreaga lume naturala a evoluat: plantele au dezvoltat toxine pentru a se proteja de daunatori, animalele au dezvoltat mecanisme de procesare si eliminare a toxinelor ce intra in sistemul lor, iar in cazul oamenilor, asa cum este deja cunoscut, ficatul functioneaza precum o fabrica a agentilor chimici, ce filtreaza orice toxina din sange, o metabolizeaza si o elimina.

Un ficat sanatos si rinichi sanatosi este tot ce are nevoie organismul nostru pentru a realiza procesul de detoxifiere. Problemele apar atunci cand ficatul sau rinichii nu sunt suficient de sanatosi pentru a isi indeplini functiile si atunci cand in organism intra toxine intr-o doza suficient de mare pentru a coplesi aceste organe.

Uneori oamenii se expun in mod deliberat la cantitati nocive ale medicamentelor si a altor substante, precum cele continute de tutun si alcool si, astfel, organismul lupta astfel pentru a elimina toxinele acumulate.

Termenul de “detoxifiere” a fost folosit in ultimii ani pentru a indeplini obiectivele de marketing stabilite de producatorii acestor produse ce apartin medicinei alternative. “Detoxifierea” este astazi asociata nejustificat unor tratamente lipsite de studii de specialitate, care au influentat opinia oamenilor de rand cu privire la obiceiurile alimentare si functiile organismului.

Continuarea AICI