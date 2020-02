De ce e mai important sa-ti masori circumferinta mijlocului decat sa te cantaresti

De-a lungul vremii, mai multe studii stiintifice au atras atentia ca o circumferinta mare a mijlocului, burta, e periculoasa pentru sanatate. O noua cercetare arata ca un abdomen proeminent, mai cu seama la barbati si in mod special pentru cei care au suferit un infarct, vine la pachet cu pericolul unui nou atac de cord, ba chiar a unui atac vascular.

Conform unui raport publicat de European Journal of Preventative Cardiology, greutatea totala tradeaza mai putin acest risc decat circumferinta burtii, arata CNN.

Chiar si daca corpul e bine proportionat in general, dar burta e mare, riscul de atac de cord exista si nu ar trebui sa fie trecut cu vederea, spun autorii studiului, cercetatori de la Institutul Karolinska din Stockholm.

Nu numai ca este mare riscul primului infarct, dar e foarte mare riscul unor atacuri de cord recurente, explica dr. Hanieh Mohammadi, unul dintre autorii studiului.

Acest risc e foarte mare cat timp circumferinta mijlocului e mare, indiferent de cate medicamente ar lua persoana in cauza si cat de bine i-ar iesi analizele de sange, mai spune specialistul.

In cadrul studiului, au fost monitorizati peste 22.000 de pacienti din Suedia, dupa primul lor infarct. S-a dovedit ca cei care au suferit un episod similar sau un atac vascular aveau si o circumferinta a mijlocului mare, de peste 94 de centimetri, in cazul barbatilor, si 80 de centimetri, in cazul femeilor.

Nici nu a mai contat daca ei fumau, aveau diabet sau hipertensiune, nu s-a dovedit important nici indicele de masa corporala sau medicamentele pe care le luau.

Studiile au aratat ca, pentru a da jos din grasimea localizata la nivelul abdomenului, cele mai indicate sunt exercitiile cu greutati, cardio moderat – asa cum sunt si plimbarile de cel putin 30 de minute, zilnic. Abdomenele, insa, nu ajuta sa dispara aceasta grasime viscerala.

ziare.com