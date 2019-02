Cincizeci de mumii au fost descoperite intr-un mormant faraonic din Egipt

Cincizeci de mumii datand din perioada ptolemaica (305-30 i.Hr.) au fost descoperite de arheologii egipteni intr-un mormant faraonic din provincia Minya.

Mumiile, dintre care 12 erau ale unor copii, au fost descoperite in patru camere funerare, aflate la 9 metri adancime, in situl de la Tuna El-Gebel, aflat la sud de Cairo, informeaza BBC si DPA.

Unele mumii erau invelite in panza, in timp ce altele fusesera asezate in sarcofage din lemn sau de piatra.

Identitatile mumiilor nu se cunosc momentan, insa, din primele indicii, ele par sa fie ale unor persoane care au detinut functii importante in perioada respectiva.

“Toate mumiile se afla in stare buna de conservare, unele sunt invelite in panza sau decorate cu scrierea demotica”, a indicat intr-o declaratie Ministerul pentru Antichitati de la Cairo.

foto: captura Twitter

ziare.com