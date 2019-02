Cercetatorii au reusit, in premiera, sa transforme dioxidul de carbon inapoi in carbune

Oamenii de stiinta au reusit, in premiera, sa transforme dioxidul de carbon inapoi in carbune, din stare gazoasa inapoi in stare solida. Descoperirea ar putea contribui la eliminarea gazelor cu efect de sera din atmosfera.

Potrivit The Independent, echipa de specialisti, condusa de Universitatea RMIT din Melbourne, Australia, a dezvoltat noi tehnici in acest sens, utilizand o metoda de electroliza a metalelor lichide, care transforma in mod eficient CO2 din gaz in particule solide de carbon.

In rezultatele cercetarii, publicate in revista Nature Communications, autorii noteaza ca aceasta tehnologie reprezinta o alternativa pentru eliminarea in conditii de siguranta a CO2 din atmosfera.

Din noua tehnica rezulta fulgi solizi de carbon, asemanatori carbunelui, care pot fi mai usor de depozitat, in conditii de siguranta.

Pentru a converti dioxidul de carbon, cercetatorii au proiectat un catalizator metalic lichid cu proprietati specifice de suprafata, pe care l-au facut extrem de eficient la conducerea de energie electrica in timp ce, simultan, activeaza chimic suprafata.

Dioxidul de carbon este dizolvat intr-un pahar plin cu un lichid electrolitic, impreuna cu o cantitate mica de metal lichid, care este apoi incarcat cu curent electric.

Dioxidul de carbon este convertit astfel in fulgi solizi, care sunt detasati in mod natural de suprafata metalului lichid, permitand productia continua.

Dr. Torben Daeneke, unul dintre cercetatori, a declarat: “Desi sunt necesare mai multe cercetari, este un prim pas crucial pentru o furnizare solida de carbon”.

ziare.com