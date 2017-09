CercetÄƒtorii au descoperit noi funcÈ›ii ale creierului

O echipă de cercetători de la Universitatea din Hong Kong a anunțat descoperirea unor noi funcții ale hipocampului, zona din creier care răspunde de memorie și orientarea în spațiu, informează luni Xinhua.

Experimentele făcute pe rozătoare de o echipă condusă de Ed X. Wu, un inginer în domeniul biomedicinei și profesor al universității, au scos la iveală că activitățile cerebrale de frecvență joasă din hipocamp pot stimula conectivitatea funcțională în cortexul cerebral și îmbunătăți reacțiile senzoriale, notează Agerpres.

Rezultatele studiului sugerează că activitățile cerebrale de frecvență joasă din hipocamp care au loc de obicei în timpul somnului cu unde lente pot îmbunătăți învățarea și memoria.

Somnul cu unde lente sau somnul profund este o stare indispensabilă supraviețuirii, în care intrăm de obicei de mai multe ori în fiecare noapte.

Aceste descoperiri reprezintă un pas important pentru cercetările viitoare referitoare la originea și rolul conectivității funcționale la nivelul creierului, susțin cercetătorii.

Mai mult, aceste descoperiri pot fi premisa descoperirii unui diagnostic timpuriu și a unui tratament îmbunătățit pentru afecțiuni ale creierului inclusiv Alzheimer, demență, epilepsie, schizofrenie, amnezie tranzitorie globală, sindromul de stres post-traumatic.

Descoperirile au fost publicate recent în prestigioasa publicație academică ”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” (PNAS), în august 2017.