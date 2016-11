Cea mai spectaculoasa Luna Plina din ultimii 70 de ani se va vedea luni, pe tot parcursul noptii

Cea mai mare Super Luna din ultimii 70 de ani se va vedea luni, pe tot parcursul noptii. Faza de Luna Plina se produce luni, la ora 15.54, potrivit Observatorului Astronomic Amiral “Vasile Urseanu”.

“Luna se afla in constelatia Taurus nu departe de doua roiuri deschise. Ambele roiuri sunt in stranga Lunii, deasupra fiind Pleiadele, iar sub, Hyadele”, potrivit site-ului astro-urseanu.ro, citat de News.ro.

Luna se va afla in aceasta perioada la cea mai mica distanta fata de Terra de dupa anul 1948 si nu se va mai apropia de Pamant la o astfel de distanta decat abia in 2034.

Anul 2016 se va incheia cu cea mai mare Luna plina pe care majoritatea oamenilor au vazut-o vreodata.

Satelitul natural al Terrei se va apropia cel mai mult – devenind pe bolta mai stralucitoare si mai mare – fata de Terra decat a facut-o in ultimii 70 de ani, pe 14 noiembrie.

Fenomenul de Super Luna, denumit si “Luna la perigeu”, se produce datorita orbitei eliptice a satelitului natural al Terrei, cand acesta ajunge pe orbita la cea mai mica distanta fata de Pamant. In acel moment, Luna se afla cu 48.280 de kilometri mai aproape de Terra decat atunci cand se afla la “apogeu” – punctul cel mai indepartat de pe orbita sa fata de Terra.

Pe data de 15 noiembrie, Luna va fi chiar printre stelele roiului Hyade impreuna cu cea mai stralucitoare stea din aceasta constelatie, Taurus. Deasupra Lunii, pe un cer bun, se pot numara sapte stele din roiul Pleiade sau “Closca cu Pui”.

Pe 17 si 18 noiembrie, Luna va traversa constelatiile Orion si Gemini printre stelele mai putin stralucitoare ale acestor constelatii.

O noua intalnire cu un roi de stele deschis va fi pe 19 si 20 noiembrie. Luna va trece prin constelatia Cancer unde se afla si stelele din roiul Praeasepe sau M44.

Pe 19 noiembrie, roiul va fi in stanga Lunii, iar pe 20 noiembrie, in dreapta sus. La miezul noptii in ambele seri, Luna se va afla spre sud, unde cu un binoclu puteti observa si roiul. Pe un cer bun si nu cand Luna este in apropiere, acest roi este vizibil cu ochiul liber.

