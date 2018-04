Carnea de vitel si cea de miel au cel mai mult colesterol

Carnea de miel este o sursă bună de proteine de calitate. Conţine în plus vitamine şi minerale, însă intră în categoria „cărnurilor roşii“ foarte bogate în colesterol, motiv pentru care se recomandă moderaţie în consum.

Se apropie Sărbătorile Pascale şi carnea de miel va fi pe masa multor români. Carnea de miel este relativ bogată în vitamina B12 şi fier sub formă uşor absorbabilă. În general, carnea de animal tânăr este mai săracă în grăsimi, dar bogată în colesterol. Astfel, 100 de grame de pulpă de miel gătită conţine 100 de miligrame de colesterol, doar 100 de grame de piept de viţel depăşind acest plafon, respectiv 113 miligrame la 100 de grame de carne gătită.

Ficatul, inima, creierul, rinichiul, în general organele de miel au un conţinut crescut de colesterol, comparativ cu muşchii. Cu cât animalul se apropie de maturitate, cu atât creşte şi cantitatea de grăsime şi colesterol, potrivit Abecedarului de nutriţie, coordonat de prof.dr. Nicolae Hâncu, medic de diabet, nutriţie şi boli metabolice.

Prin comparaţie, carnea de porc conţine 98 de miligrame de colesterol la 100 de grame, iar cea de vită – 68. „Cărnurile roşii“ sunt recomandate a fi consumate cu moderaţie, adică de câteva ori pe lună. La categoria carne de pasăre, cea de gâscă are cel mai mult colesterol – între 91 şi 96 de miligrame la 100 de grame, în funcţie de cum este gătită, fără piele sau cu piele, în timp ce carnea de curcan are între 76 şi 82 la 100 de grame. Carnea de curcan are şi cele mai puţine grăsimi dintre toate tipurile: între 5 şi 10 grame al 100, faţă de 7-14 grame, carnea de pui şi 13-22 de grame, cea de gâscă.